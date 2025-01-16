Новые IPO в 2025 году: на что обратить внимание

Год перемен
Оценки «Риком-Траст» — одни из самых осторожных. «Если 15−20 размещений состоится — это уже будет очень неплохо. В 2024 году состоялось 14 IPO, из них большая часть размещений прошла во втором полугодии», — рассказал начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», к.э.н. Олег Абелев.
«Важно то, что 2025 год станет годом установления более справедливых правил для участия розничных инвесторов в размещениях», — отметил он. Мосбиржа перед новым годом опубликовала свои рекомендации по IPO, и скоро ЦБ тоже должен обнародовать методические рекомендации для участников рынка по поводу изменения механизма IPO.
«Этот год станет временем обсуждения всеми заинтересованными сторонами этого процесса с целью нахождения более справедливой процедуры аллокации (цены, количества акций). Это нужно, чтобы не повторялись ситуация прошлых лет, когда инвестор подавал заявку на участие IPO, а ее удовлетворяли только на 1−2%», — отметил Олег Абелев.
По его мнению, если удастся решить эту проблему, то уже в этом году рынок IPO станет гораздо интереснее для инвесторов и IPO может стать неплохим источником капитала для эмитентов.
Мешает ставка
Стоимость акций ряда компаний после первичного размещения на Мосбирже принесла инвесторам прибыль. Но в этом году ситуация изменилась.
«В целом ожидаем до 15 первичных размещений в текущем году. Конъюнктура рынка ухудшилась из-за высокой ключевой ставки», — рассказал аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев.
Высокая ставка негативно влияет на оценку компании — ставки влияют на величину WACC (средневзвешенная стоимость капитала). Таким образом, собственники бизнеса могут подождать более благоприятного момента для первичного размещения, полагает эксперт.
В то же время, государство активно стимулирует эмитентов выходить на IPO. «Пока говорить о привлекательности размещений рано, нужно оценивать каждый кейс индивидуально. Если эмитент предлагает хороший дисконт к справедливой оценке, такое размещение интересно для инвестора», — предупредил Артем Аутлев.
По его оценке, вряд ли в текущем году можно увидеть крупные размещения, которые могут как-то глобально повлиять на российский фондовый рынок. Однако выход на рынок новых качественных компаний — всегда позитив для инвестора, т.к. это дает возможность диверсифицировать свой инвестиционный портфель.
Держать планку
За 2024 года на Московской бирже было проведено 14 первичных размещений акций. «Таким образом, новые IPO сейчас происходят в среднем немногим чаще, чем один раз в месяц», — отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Виталий Манжос.
«Вместе с тем, мы не наблюдаем размещений в моменты явного ухудшения настроений на рынке, — уточнил он. — По наблюдениям, можно констатировать, что организатор торгов опытным путем выработал механизм проведения IPO, частота и объемы которых соответствуют платежеспособному спросу на рынке».
Поскольку за последние месяцы финансовые условия в РФ существенно не изменились, стоит ожидать, что новые размещения акций российских компаний продолжатся в уже сложившемся темпе. «Таким образом, в 2025 году мы можем увидеть порядка 10−15 IPO отечественных предприятий», — отметил эксперт.
По его мнению, прогноз Минфина по выходу на IPO в РФ 7−10 компаний в течение 2025 года выглядит вполне реалистичным. Ранее правительство РФ и ЦБ сходились во мнении о необходимости стимулирования привлечения инвестиций в развитие новых предприятий через фондовый рынок. Этому также способствует текущий период высоких рыночных процентных ставок кредитования.
«Мы полагаем, что темпы размещений могут остаться относительно высокими, на уровне последних лет, — рассказал аналитик ИК “ВЕЛЕС Капитал” Артем Михайлин. — Однако стоит отметить, что это будет возможно только при начале цикла снижения ставок и улучшении рыночной конъюнктуры. В таком случае можно будет ожидать в том числе несколько крупных размещений в текущем году».
В фокусе
По опыту первичных размещений в 2024 году можно говорить о том, что на IPO в основном стремятся выходить представители финансового сектора и IT-отрасли. «При этом акции компаний “Европлан”, “Займер”, МТС-банка выглядели довольно слабо под конец года. По-видимому, новые размещения подобных предприятий будут не столь интересны инвесторам», — считает Виталий Манжос.
В то же время за последние полтора года состоялось всего лишь одно размещение акций сырьевой компании — «Южуралзолото». «С учетом традиционной экспортной ориентации российской экономики можно было бы ожидать серьезного интереса к новым бумагам добывающих компаний в случае их вывода на биржу», — прогнозирует Виталий Манжос.
По мнению Артема Михайлина, есть ряд претендентов, которые ожидают более благоприятных условий. В частности, такие компании есть в технологическом секторе, например, дочерняя компания «Ростелекома» — РТК ЦОД. Как и в прошлые годы публичными могу стать компании из целого ряда отраслей, в том числе не представленных или почти не представленных ранее на рынке.
«По большей части, как мы думаем, IPO благоприятно влияют на рынок. На фоне размещений повышается разнообразие представленных эмитентов, бизнес-моделей и отраслей, а также возрастает прозрачность компаний для инвесторов. Все это привлекает новых инвесторов, повышает объем и ликвидность рынка», — подчеркнул Артем Михайлин.
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