Новые IPO в 2025 году: на что обратить внимание

«Мы полагаем, что темпы размещений могут остаться относительно высокими, на уровне последних лет, — рассказал аналитик ИК “ВЕЛЕС Капитал” Артем Михайлин. — Однако стоит отметить, что это будет возможно только при начале цикла снижения ставок и улучшении рыночной конъюнктуры. В таком случае можно будет ожидать в том числе несколько крупных размещений в текущем году».