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«Молдовагаз»: «Газпром» предлагал Молдавии урегулировать вопрос долга

КИШИНЕВ, 16 января. /ТАСС/. «Газпром» не требовал от властей Молдавии срочной выплаты долга за прежние поставки газа, а предложил урегулировать эту задолженность. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя АО «Молдовагаз» Вадим Чебан, комментируя заявления правительства республики, которое обвинило российский концерн в «шантаже».

Источник: AP 2024

«Я видел различные спекуляции, что нужно оплатить этот долг. Нет, “Газпром” не просил об оплате. Он просил о том, чтобы было бы какое-то соглашение по урегулированию — отсрочка платежа и так далее», — заявил Чебан в эфире молдавского телеканала TV8.

В конце декабря 2024 года «Газпром» сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за прекращения Украиной транзита российского газа и отказа Молдавии урегулировать вопрос долга, который российская сторона оценивает в $709 млн. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье, где расположена Молдавская ГРЭС, обеспечивающая до 80% потребностей Молдавии в электроэнергии.

Премьер Молдавии Дорин Речан заявил о планах подать на «Газпром» в международный суд и назвал «предателями» тех граждан, которые критикуют правительство за отказ от диалога с «Газпромом».

История долга

Юридически должником «Газпрома» выступает «Молдовагаз», руководитель которой Чебан ранее заявил, что накопление задолженности перед «Газпромом» ежегодно регистрировалось в финансовой отчетности компании. Со своей стороны Счетная палата Молдавии определила этот долг в $590 млн.

Два года назад правительство республики, которое является соучредителем «Молдовагаза», представило результаты аудита, проведенного норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma AS и британской Forensic Risk Alliance & Co. На его основании было озвучено предложение выплатить «Газпрому» лишь $8,6 млн. Аудиторы решили, что на сумму $276 млн не было представлено подтверждающих документов, а еще $400 млн не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. Чебан с выводами аудита не согласился, их также не признали в «Газпроме».