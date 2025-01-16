«Молдовагаз»: «Газпром» предлагал Молдавии урегулировать вопрос долга

Два года назад правительство республики, которое является соучредителем «Молдовагаза», представило результаты аудита, проведенного норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma AS и британской Forensic Risk Alliance & Co. На его основании было озвучено предложение выплатить «Газпрому» лишь $8,6 млн. Аудиторы решили, что на сумму $276 млн не было представлено подтверждающих документов, а еще $400 млн не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. Чебан с выводами аудита не согласился, их также не признали в «Газпроме».