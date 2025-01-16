Каким будет курс рубля 17 января 2025: прогноз эксперта

Индекс Мосбиржи в четверг показал уверенный рост на фоне данных Росстата о замедлении инфляции в декабре и смягчения санкций США в отношении ряда российских банков и отдельных компаний топливно-энергетического сектора. Кроме того, цены на нефть удерживались в районе $81−82 за баррель Brent.
Внешний фон был в целом нейтральным. В США базовый индекс розничных продаж в декабре вырос на 0,4% м/м, чуть ниже прогнозных 0,5%.
Тон пятничным настроениям на рынках может задать блок показателей по Китаю, в частности оценку ВВП, объем розничных продаж и промпроизводства за минувший месяц. На российском рынке важных событий или публикаций завтра не ожидается.
Приближение выходных может снизить активность покупателей. Прогноз по индексу Мосбиржи на 17 января — 2825−2925 п.
На валютном рынке сегодня принципиальных изменений не произошло. Юань на Мосбирже двигался у 13,9, официальный курс рубля к доллару на завтра немного понижен ЦБ, до 102,37. С одной стороны, уровень цен на нефть в январе повысился, выросли и ежедневные продажи валюты в рамках бюджетного правила. С другой стороны, последние санкции в отношении нефтяного экспорта могут привести к постепенному сокращению объемов притока валюты в страну, что может выступить серьезным среднесрочным фактором давления на рубль. В ближайшее время на курс может повлиять геополитический фон, январский налоговый период, динамика индекса доллара. В пятницу ждем юань на уровне 13,7−14, доллар — 101−103 рубля.
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