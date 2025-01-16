Каким будет курс рубля 17 января 2025: прогноз эксперта

На валютном рынке сегодня принципиальных изменений не произошло. Юань на Мосбирже двигался у 13,9, официальный курс рубля к доллару на завтра немного понижен ЦБ, до 102,37. С одной стороны, уровень цен на нефть в январе повысился, выросли и ежедневные продажи валюты в рамках бюджетного правила. С другой стороны, последние санкции в отношении нефтяного экспорта могут привести к постепенному сокращению объемов притока валюты в страну, что может выступить серьезным среднесрочным фактором давления на рубль. В ближайшее время на курс может повлиять геополитический фон, январский налоговый период, динамика индекса доллара. В пятницу ждем юань на уровне 13,7−14, доллар — 101−103 рубля.