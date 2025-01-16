Китай усилит контроль за экспортом стратегических ресурсов

«Китай, исходя из собственных потребностей, в частности национальной безопасности, будет, согласно закону, своевременно расширять список соответствующих стратегических ресурсов и усиливать экспортный контроль», — сообщило ведомство, комментируя планы по дополнению перечня в 2025 году.