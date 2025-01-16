Экономист объяснила, как изменятся выплаты ветеранам труда в 2025 году

Как объяснила экономист, размер и количество льгот ветеранам труда регулируется региональным законодательством, поэтому обязательного порядка индексации доплат на федеральном уровне, как это существует для пенсий, нет.
Например, на Сахалине помимо льгот на живое помещение и коммунальные услуги ежемесячная доплата ветеранам составляет 1360 рублей, а в Ингушетии — 260 рублей, но при этом достаточно много других льгот.
По словам эксперта, в Москве в 2024 году доплата ветеранам труда составляла 1328 рублей, и пока она не менялась.
А вот в Московской области выплаты ветеранам труда в 2025-м проиндексируют на 1% (в минувшем году они составляли 170 рублей и плюс 570 рублей, если ветеран не пользуется льготами проезда на общественном транспорте).
В Санкт-Петербурге выплата составляла в 2024 году 1113 рублей. В 2025-м их увеличат на 4,61%. В Ленинградской области проиндексируют выплаты на 4,9% в Челябинской области федеральные ветераны будут получать 1729 рублей, областные — 1 509 рублей.
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