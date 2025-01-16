Инвестор назвал пять способов защиты сбережений от обесценивания

Эксперт порекомендовал делить активы — для ликвидности хранить их часть в долларах, для стабильности — в евро, а для доступа к рынкам Азии вложиться еще и в юань. По его словам, на фоне расширения торговли с КНР, юань становится крепче и все больше подходит на роль резервной валюты.