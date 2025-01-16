Инвестор назвал пять способов защиты сбережений от обесценивания

По его словам, резкие колебания курса рубля — давно привычный для российской экономики сценарий. Курс доллара в 2024 году вырос на 13,4%, и в 2025 году стоит ожидать, что высокая волатильность сохранится. Тем не менее, специалист считает, что защитить сбережения от скачков курса вполне реально.
«Первый способ — держать часть сбережений в валюте. Доллар за три года подорожал на 40%, и, по прогнозам, останется в диапазоне 100−110 рублей. Например, вложив 500 тыс. рублей в доллары в начале 2024 года при курсе 90 рублей, к концу года вы могли бы заработать около 12%», — отметил Ходченков.
Эксперт порекомендовал делить активы — для ликвидности хранить их часть в долларах, для стабильности — в евро, а для доступа к рынкам Азии вложиться еще и в юань. По его словам, на фоне расширения торговли с КНР, юань становится крепче и все больше подходит на роль резервной валюты.
Второй способ защитить сбережения — инвестировать в золото. По мнению Ходченкова, в 2024 году золото показало впечатляющий рост, прибавив 20% в долларах и 40% в рублях. Эксперт подчеркнул, что покупка золота на сумму 1 млн рублей в начале 2024 года к декабрю могла бы увеличить капитал инвестора до 1,4 млн рублей. Также специалист предложил присмотреться к фондам сырьевых активов, которые в кризисные периоды показывают схожую устойчивость.
Третий способ — инвестиции в еврооблигации. Бумаги международных компаний с доходностью 3−5% в валюте, по утверждению Ходченнкова, не только помогут сохранить капитал, но и приумножат его. Эксперт поясняет, что облигации, которые выпускают крупные корпорации вроде Apple и ExxonMobil, продолжают быть востребованными у консервативных инвесторов.
Четвертый способ — вложения в объекты недвижимости и реальный сектор экономики. Ходченков уточнил, что недвижимость была и остается наиболее стабильным активом — в 2024 году ее рублевая стоимость выросла на 8%, а падение в долларах составило только 2%.
По словам эксперта, это важный фактор для тех, кто готов к долгосрочным вложениям. Также Ходченков посоветовал инвестировать в проекты инфраструктуры и сельское хозяйство, поскольку на них меньше влияют валютные риски.
Пятый способ — инвестировать долю средств в ликвидные инструменты, что позволит быстро реагировать на изменения рынка. Эксперт подчеркнул, что индекс S&P 500 в 2024 году подрос на 18%. Ходченков призвал приобретать акции иностранных компаний за доллары на просадках.
«Паника — главный враг инвестора. Разделите активы между рублевыми и валютными инструментами, инвестируйте в защитные активы, такие как золото и еврооблигации, и будьте готовы к резким движениям курса. Рубль слабеет, но в правильной стратегии это не проблема, а возможность», — подытожил инвестор.
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