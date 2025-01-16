Экспортные цены на российский уголь упали до многомесячных минимумов

В начале 2023 и 2024 годов цены на энергетическое топливо были на уровне $135 и $101 за тонну соответственно. В этом году показатели будут продолжать падать из-за высоких накопленных запасов, периода межсезонья и развития добычи угля в Китае и Индии.
Добыча угля в Китае в 2025 году может вырасти на 1,5%, до 4,8 млрд тонн. Импорт при этом сократится на 2%, до 525 млн тонн. В Индии добыча угля с апреля 2025 года по март 2026 года увеличится на 9%, до 915 млн тонн.
Добыча угля в России в 2024 году снизилась на 2,3%, до 420 млн тонн. ЦЦИ прогнозирует, что экспорт топлива за 10 месяцев прошлого года упал на 9%, до 180 млн тонн.
Сейчас российским экспортерам приходится поставлять уголь в убыток или с нулевой рентабельностью, а также предоставлять покупателям дисконты. Эксперты считают, что в 2025 году производители угля не будут увеличивать его выпуск. Кроме того, некоторые компании могут стать банкротами из-за жесткой ДКП и отсутствия новых рынков сбыта.