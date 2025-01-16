Экспортные цены на российский уголь упали до многомесячных минимумов

Добыча угля в Китае в 2025 году может вырасти на 1,5%, до 4,8 млрд тонн. Импорт при этом сократится на 2%, до 525 млн тонн. В Индии добыча угля с апреля 2025 года по март 2026 года увеличится на 9%, до 915 млн тонн.