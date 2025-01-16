Эксперты назвали города России с самым заметным ростом цен на аренду жилья

Из-за роста спроса — наибольший был зафиксирован в Новосибирске (+58%) и Волгограде (+55%) — сроки экспозиции арендных квартир в некоторых крупных городах России, по словам Жукова, существенно сократились. Например, в Москве в 2024 году найти жильца в квартиру можно было в среднем за восемь дней — годом ранее этот показатель достигал 12 дней. В Уфе сроки сократились вдвое — с восьми до четырех дней. В Казани срок экспозиции жилья уменьшился более чем на треть — с 14 до девяти дней. В Екатеринбурге он составил всего три дня против четырех дней годом ранее.