Эксперты назвали города России с самым заметным ростом цен на аренду жилья

В 2024 году в среднем в России медианная стоимость долгосрочной аренды квартир всех типов комнатности выросла немногим более чем на 20% и практически преодолела отметку в 30 тысяч рублей в месяц, привел данные руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков. В городах-миллионниках ставки за год увеличились тоже почти на 20%, достигнув примерно 37 тысяч рублей.
«Увеличение ставок было связано с перетоком части потребителей из сегмента покупки в аренду. Платежи за съемное жилье часто значительно ниже, чем платежи за ипотеку, в частности при покупке вторички», — объяснил подорожание Жуков.
Наибольший рост стоимости аренды жилья в крупных городах России, по данным «Циан. Аналитики», был зафиксирован в Волгограде — на 33%, до 24,9 тысячи рублей в месяц. В Москве аренда по итогам года подорожала на 26% — в среднем до 67,9 тысячи рублей, Екатеринбурге — на 24%, до 35,7 тысячи рублей, Челябинске — на 22%, до 26,6 тысячи рублей, Санкт-Петербурге — на 21%, до 41,9 тысячи рублей.
Меньше всего, по данным «Домклика», в регионах России в прошлом году выросли ставки аренды жилья в Красноярском крае — на 10%, до 25,7 тысячи рублей в месяц, а также в Самарской области — на 14%, до 18,9 тысячи рублей.
Из-за роста спроса — наибольший был зафиксирован в Новосибирске (+58%) и Волгограде (+55%) — сроки экспозиции арендных квартир в некоторых крупных городах России, по словам Жукова, существенно сократились. Например, в Москве в 2024 году найти жильца в квартиру можно было в среднем за восемь дней — годом ранее этот показатель достигал 12 дней. В Уфе сроки сократились вдвое — с восьми до четырех дней. В Казани срок экспозиции жилья уменьшился более чем на треть — с 14 до девяти дней. В Екатеринбурге он составил всего три дня против четырех дней годом ранее.
Несмотря на бурный рост прошлого года, в 2025 году рост ставок аренды на квартиры в России будет не столь заметным как в предыдущие годы, прогнозирует руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов.
«Последние три года аренда дорожала существенно быстрее индексации заработных плат. С учетом замедления экономики компаниям все сложнее увеличивать выплаты сотрудникам, а именно это в конечном итоге и определяет поведение арендаторов на рынке», — пояснил он.