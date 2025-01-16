Эксперт предупредил об активизации мошенников

«Мошенники в эти даты активно используют шантаж и социальную инженерию. Любая информация о появлении новой выплаты от государства немедленно приводит к созданию групп в социальных сетях или сайтов с фиктивной информацией и фишинговыми ссылками. Ситуация остается сложной. В неполном 2024 году ЦБ инициировал блокировку 14,8 тыс. мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях, а также направил операторам связи информацию о 48,6 тыс. телефонных номеров, использованных злоумышленниками, для последующей блокировки», — сообщил эксперт.