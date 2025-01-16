Эксперт предупредил об активизации мошенников

«Мошенники в эти даты активно используют шантаж и социальную инженерию. Любая информация о появлении новой выплаты от государства немедленно приводит к созданию групп в социальных сетях или сайтов с фиктивной информацией и фишинговыми ссылками. Ситуация остается сложной. В неполном 2024 году ЦБ инициировал блокировку 14,8 тыс. мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях, а также направил операторам связи информацию о 48,6 тыс. телефонных номеров, использованных злоумышленниками, для последующей блокировки», — сообщил эксперт.
По словам Щербаченко, самыми распространенными способами обмана остаются «взлом Госуслуг», рассылка сообщений в мессенджерах и соцсетях от имени начальства и «звонки от операторов сотовой связи о завершении срока работы сим-карты». Получив доступ к приложениям банков, мошенники от лица жертв берут микрозаймы и банковские кредиты, пояснил он.
Чтобы обеспечить защиту, специалист порекомендовал воспользоваться услугой самозапрета на кредиты, которую можно будет получить через «Госуслуги» уже с 1 марта 2025 года.
Согласно данным Центробанка, в 2023 году мошенники похитили у клиентов российских банков 15,8 миллиарда рублей, что превышает аналогичный показатель предыдущего года на 11,5%. В третьем квартале 2024 года злоумышленники завладели средствами клиентов на сумму 9,3 миллиарда рублей — это в 1,9 раза больше, чем во втором квартале, и в 2,2 раза превышает средний уровень за последние четыре квартала.
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