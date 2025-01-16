Эксперт перечислил особенности дома блокированной застройки

Такие дома — относительно новое понятие в отечественной строительной отрасли. В отличие от владельцев квартир в многоквартирных домах собственники блокированных строений не имеют общего имущества. В то же время блокированная застройка не относилась к индивидуальным домам, так как здания в ней не являются отдельно стоящими, а примыкает вплотную друг к другу и имеют как минимум одну общую стену. Соответствующее определение появилось с 1 марта 2022 в результате изменений Градостроительного и Жилищного кодекса РФ.