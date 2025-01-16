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Эксперт перечислил особенности дома блокированной застройки

Дом блокированной застройки — нечто среднее между частными и многоквартирными домами. Собственники живут полностью автономно и имеют земельные участки, но также у них есть и соседи за стеной. Об особенностях такого жилья рассказал Финансам Mail Георгий Прозоровский, руководитель подразделения ИЖС ДОМ.РФ.

Дом блокированной застройки — нечто среднее между частными и многоквартирными домами. Собственники живут полностью автономно и имеют земельные участки, но также у них есть и соседи за стеной.

Такие дома — относительно новое понятие в отечественной строительной отрасли. В отличие от владельцев квартир в многоквартирных домах собственники блокированных строений не имеют общего имущества. В то же время блокированная застройка не относилась к индивидуальным домам, так как здания в ней не являются отдельно стоящими, а примыкает вплотную друг к другу и имеют как минимум одну общую стену. Соответствующее определение появилось с 1 марта 2022 в результате изменений Градостроительного и Жилищного кодекса РФ.

Есть множество разновидностей домов блокированной застройки: таунхаусы, дуплексы и т. д. Различия заключаются лишь в планировке, оформлении фасадов, этажности, а также наличии общего либо раздельного фундамента у зданий. Однако все эти виды имеют ряд общих критериев.

Жилыми домами блокированной застройки признаются:

  • Дома до трех этажей
  • Дома, сблокированные с другими такими же домами, их общее количество не должно превышать 10
  • Дома с общими стенами без проемов с соседними
  • Каждый блок имеет отдельный выход на свой земельный участок.

В отличие от объектов ИЖС для строительства дома блокированной застройки необходимо оформлять проектную документацию. Также потребуется сперва получить разрешение на строительство, а когда дом будет готов — разрешение на ввод в эксплуатацию. Обычно этими вопросами занимаются профессиональные застройщики, а конечный покупатель получает уже готовое жилье.

Дом блокированной застройки подойдет тем, кто мечтает о частном доме, но не готов жить слишком обособленно. Некоторые затраты можно делить с соседями, например, совместно оплачивая услуги сервисных компаний. Так получится сэкономить на уборке территории и ее охране. К тому же, дома в едином стиле выглядят современно и эстетично.