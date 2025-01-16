Экономист рассказал, как рассчитать налог по вкладам

Эксперт подчеркнул, что сумму налога рассчитывают индивидуально. В 2025 году она будет зависеть от того, какой доход вкладчик получил с депозита в 2024 году, если он превышает 21% от 1 млн рублей.
«За каждые 10 тыс. рублей процентов по вкладу (не тела вклада, а именно процентов), превышающие 210 тыс. рублей, нужно будет заплатить 1,3 тыс. рублей налога. Так, например, при получении в 2024 году 250 тыс. рублей доходов в виде процентов по вкладам россиянину нужно будет уплатить 5,2 тыс. рублей налога», — объяснил экономист.
Балынин уточнил, что осенью 2025 года ФНС разошлет россиянам налоговые уведомления, где укажет все сборы к уплате. Уведомление появится в личном кабинете гражданина на портале госуслуг, пояснил эксперт.
По оценке Балынина, от взимания налога (13%) с доходов по вкладам физических лиц доходы федерального бюджета на 2025 год могут составить 251,5 млрд рублей. Экономист ожидает, что сумма сборов в 2,3 раза превысит результаты 2024 года.
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