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Экономист рассказал, как рассчитать налог по вкладам

В 2025 году налог по вкладам российских граждан будет зависеть от того, какой доход по ним был получен в 2024 году. Если проценты по депозиту превысят за год 210 тыс. рублей, нужно будет заплатить 1,3 тыс. рублей налога с каждых 10 тыс. рублей такого превышения. Об этом рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

Эксперт подчеркнул, что сумму налога рассчитывают индивидуально. В 2025 году она будет зависеть от того, какой доход вкладчик получил с депозита в 2024 году, если он превышает 21% от 1 млн рублей.

«За каждые 10 тыс. рублей процентов по вкладу (не тела вклада, а именно процентов), превышающие 210 тыс. рублей, нужно будет заплатить 1,3 тыс. рублей налога. Так, например, при получении в 2024 году 250 тыс. рублей доходов в виде процентов по вкладам россиянину нужно будет уплатить 5,2 тыс. рублей налога», — объяснил экономист.

Балынин уточнил, что осенью 2025 года ФНС разошлет россиянам налоговые уведомления, где укажет все сборы к уплате. Уведомление появится в личном кабинете гражданина на портале госуслуг, пояснил эксперт.

По оценке Балынина, от взимания налога (13%) с доходов по вкладам физических лиц доходы федерального бюджета на 2025 год могут составить 251,5 млрд рублей. Экономист ожидает, что сумма сборов в 2,3 раза превысит результаты 2024 года.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».