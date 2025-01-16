Экономист рассказал, как рассчитать налог по вкладам

В 2025 году налог по вкладам российских граждан будет зависеть от того, какой доход по ним был получен в 2024 году. Если проценты по депозиту превысят за год 210 тыс. рублей, нужно будет заплатить 1,3 тыс. рублей налога с каждых 10 тыс. рублей такого превышения. Об этом рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.