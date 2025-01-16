Депутат Гаврилов: ключевая ставка может снизиться до 17−18% в 2025 году

В 2025 году более вероятно постепенное снижение ключевой ставки, особенно во второй половине года, считает Гаврилов. «Кредитование и инфляция уже сильно замедлились, что является позитивным фактором для снижения ставки. Однако говорить о значительном снижении пока преждевременно: слишком многое зависит от глобальных экономических факторов, от динамики цен на сырьевые товары, которые могут снизиться из-за недавних санкций. При благоприятных условиях ключевая ставка может опуститься до уровня 17−18%, что создаст предпосылки для оживления кредитной активности и более доступного финансирования», — прогнозирует парламентарий.