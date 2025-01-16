Депутат Гаврилов: ключевая ставка может снизиться до 17−18% в 2025 году

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Ключевая ставка при благоприятных условиях может опуститься до уровня 17−18% в 2025 году, что создаст предпосылки для оживления кредитной активности и более доступного финансирования. Об этом сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям (фракция «КПРФ»), член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов.
«На февральском заседании ЦБ основным вопросом станет ключевая ставка, которая продолжает оставаться важным инструментом регулирования денежно-кредитной политики (ДКП). Решение может быть обусловлено несколькими факторами, включая и динамику инфляции, и состояние экономики, и ожидания на финансовых рынках. В случае роста инфляционных рисков, которые сейчас трудно точно оценить, или усиления потребительской активности, чего не наблюдается, возможен новый виток повышения ставки — но все же это маловероятно. Обратное решение — снижение ставки, станет возможным при стабилизации макроэкономических показателей», — полагает депутат.
В 2025 году более вероятно постепенное снижение ключевой ставки, особенно во второй половине года, считает Гаврилов. «Кредитование и инфляция уже сильно замедлились, что является позитивным фактором для снижения ставки. Однако говорить о значительном снижении пока преждевременно: слишком многое зависит от глобальных экономических факторов, от динамики цен на сырьевые товары, которые могут снизиться из-за недавних санкций. При благоприятных условиях ключевая ставка может опуститься до уровня 17−18%, что создаст предпосылки для оживления кредитной активности и более доступного финансирования», — прогнозирует парламентарий.
В целях избежания рисков чрезмерного охлаждения экономики Центральному банку необходимо смягчить регуляторные требования к банкам в части достаточности капитала и в отношении норматива краткосрочной ликвидности, подчеркивает Гаврилов.
«Дальнейший переход к смягчению денежно-кредитной политики со стороны ЦБ возможен только при выполнении ряда условий. Среди них — устойчивое снижение инфляции, охлаждение потребительского спроса и стабилизация динамики кредитования. Кроме того, важным индикатором будет являться замедление роста цен и снижение инфляционных ожиданий у населения и бизнеса. Если эти условия будут выполнены, Центральный банк может начать смягчение политики ближе к середине года, что окажет позитивное влияние на экономическую активность. Но в ближайшее время ДКП будет оставаться жесткой», — заключил глава комитета Госдумы.