Bloomberg: Канада готовится обложить пошлинами товары из США на $105 млрд

В ноябре 2024 года Трамп предложил ввести пошлину в 25% на товары из Канады и Мексики, а затем пообещал Канаде более чем двукратное снижение налогов, если она согласится стать американским штатом. На прошлой неделе он опубликовал карту с Гренландией и Канадой как территориями США.