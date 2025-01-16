Bloomberg: Канада готовится обложить пошлинами товары из США на $105 млрд

В материале говорится, что Оттава не намерена первой инициировать возможную торговую войну и объявит о подготовленных мерах в ответ на потенциальные шаги со стороны новой американской администрации. Отмечается, что впоследствии список может быть скорректирован и дополнен.
В ноябре 2024 года Трамп предложил ввести пошлину в 25% на товары из Канады и Мексики, а затем пообещал Канаде более чем двукратное снижение налогов, если она согласится стать американским штатом. На прошлой неделе он опубликовал карту с Гренландией и Канадой как территориями США.