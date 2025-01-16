Bloomberg: BP сокращает 4,7 тыс. рабочих мест для снижения расходов

ЛОНДОН, 16 января. /ТАСС/. Британская компания BP сокращает 4,7 тыс. рабочих мест с целью снижения расходов, что в свою очередь обернется потерей работы примерно для 3 тыс. сотрудников компаний-подрядчиков. Об этом сообщило агентство Bloomberg со cсылкой на электронное письмо главного исполнительного директора энергокомпании Мюррея Очинклосса.
«Я понимаю и осознаю неопределенность, которую это несет для всех, чья работа может оказаться под угрозой», — говорится в обращении главы BP к сотрудникам. Очинклосс призвал работников «проявлять заботу, быть внимательными друг к другу» особенно во время перемен, напомнив о «широком спектре» поддержки сотрудников.
По его словам, в 2025 и последующих годах запланированы дополнительные меры по сокращению расходов. С июня 2024 года компания прекратила или приостановила реализацию 30 проектов, сосредоточившись на наиболее прибыльных. Ключевым аспектом в дальнейших шагах он назвал стремление BP к цифровизации, внедрение искусственного интеллекта в работу всех подразделений.
Как сообщалось ранее, компания решила отказаться от амбициозных целей стать крупным игроком в электроэнергетике после слабого прогресса и широко распространенного скептицизма в отношении возобновляемых источников энергии.
Несколько лет назад BP пообещала увеличить расходы на зеленую энергию в 10 раз, до $5 млрд в год к концу десятилетия, а также расширить бизнес по производству возобновляемой энергии в 20 раз — до примерно 50 ГВт.