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Бессент: США в конце года грозит кризис и рекордное повышение налогов

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты в конце 2025 года могут столкнуться с экономическим кризисом и крупнейшим в истории повышением налогов, если Конгресс не примет соответствующие меры. Об этом заявил выдвинутый избранным американским президентом Дональдом Трампом на пост министра финансов США Скотт Бессент.

Источник: Freepik

«Американцы стремительно приближаются к экономическому кризису в конце года. Если Конгресс не примет меры, американцы столкнутся с крупнейшим в истории повышением налогов — на $4 трлн», — сказал он, выступая в финансовом комитете Сената Конгресса на слушаниях, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры.