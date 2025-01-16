Бессент: США в конце года грозит кризис и рекордное повышение налогов

«Американцы стремительно приближаются к экономическому кризису в конце года. Если Конгресс не примет меры, американцы столкнутся с крупнейшим в истории повышением налогов — на $4 трлн», — сказал он, выступая в финансовом комитете Сената Конгресса на слушаниях, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры.