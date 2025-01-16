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Аналитики спрогнозировали масштабную торговую войну в 2025 году

США в 2025 году начнут новую масштабную торговую войну против, в том числе, своих же партнеров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на доклад «Росконгресса» «Ключевые события 2025. Геоэкономика. Прогнозы. Основные риск».

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Возвращение Трампа в Белый дом спровоцирует новую торговую войну, которая будет иметь принципиальное отличие от прежней. Если первая велась главным образом против КНР, то теперь целями также станут Мексика, Канада и ЕС», — сказано в документе.

Так, по мнению экспертов, Вашингтон разорвет либо переформатирует с преференциями для США Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА). Кроме того, пошлины на ввоз товаров для Европы могут составить 10−15%, а для Канады и Мексики — 25−30%.

«Для Китая и его производственных площадок в указанных выше странах — от 60% и выше. Кроме того, Вашингтон может ввести тарифы в размере 40−50% на импорт из других азиатских стран, чтобы подтолкнуть их к ослаблению связей с Пекином», — считают аналитики.

Авторы документа прописывают несколько возможных сценариев торговой войны: от более мягкого в случае готовности других стран к компромиссу до жесткого в случае введения ответных пошлин.

Помимо этого, говорится в докладе, США в 2025 году ускорят фрагментацию мировой экономики из-за претензий избранного президента Дональда Трамп на Панаму, Гренландию и Канаду.

«Тарифные войны в 2025 и частично 2026 году способны привести к сильному сокращению глобальной торговли», — заключают авторы доклада.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».