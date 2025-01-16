Аналитики спрогнозировали масштабную торговую войну в 2025 году

Так, по мнению экспертов, Вашингтон разорвет либо переформатирует с преференциями для США Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА). Кроме того, пошлины на ввоз товаров для Европы могут составить 10−15%, а для Канады и Мексики — 25−30%.
«Для Китая и его производственных площадок в указанных выше странах — от 60% и выше. Кроме того, Вашингтон может ввести тарифы в размере 40−50% на импорт из других азиатских стран, чтобы подтолкнуть их к ослаблению связей с Пекином», — считают аналитики.
Авторы документа прописывают несколько возможных сценариев торговой войны: от более мягкого в случае готовности других стран к компромиссу до жесткого в случае введения ответных пошлин.
Помимо этого, говорится в докладе, США в 2025 году ускорят фрагментацию мировой экономики из-за претензий избранного президента Дональда Трамп на Панаму, Гренландию и Канаду.
«Тарифные войны в 2025 и частично 2026 году способны привести к сильному сокращению глобальной торговли», — заключают авторы доклада.
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