Аналитики спрогнозировали масштабную торговую войну в 2025 году

«Для Китая и его производственных площадок в указанных выше странах — от 60% и выше. Кроме того, Вашингтон может ввести тарифы в размере 40−50% на импорт из других азиатских стран, чтобы подтолкнуть их к ослаблению связей с Пекином», — считают аналитики.