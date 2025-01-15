Живите богато: в России закончились недорогие популярные иномарки

В 2021 году Kia Rio разошлась в РФ тиражом почти 77 тыс. штук. После прекращения выпуска этой модели в России дилеры продавали остатки. В 2023 году, по данным «Автостат-инфо», было зарегистрировано 1750 новых Rio, а в 2024-м только 47, причем в декабре на первичный учет встала лишь одна машина. То же самое и с другими бестселлерами образца 2021 года. За прошлый год было продано только 53 кроссовера Hyundai Creta, 68 седанов Hyundai Solaris, 26 лифтбеков Skoda Rapid и 55 VW Polo, 69 седанов Renault Logan, 26 хетчбэков Renault Sandero и 40 кроссоверов Renault Duster. В декабре, согласно статистике, продажи этих машин либо исчислялись единицами, либо вообще отсутствовали. Так, в последний месяц прошлого года было продано четыре VW Polo, два из которых — в Центральном федеральном округе. «Если у дилеров и остались эти модели от прошлых поставок, то единичные экземпляры», — сообщили в пресс-службе РОАД.