Живите богато: в России закончились недорогие популярные иномарки

В России практически закончились некогда популярные недорогие иномарки: Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan и Duster, VW Polo и Skoda Rapid. Производство этих машин в России было остановлено еще в 2022 году, дальше дилеры распродавали остатки. Сейчас у продавцов остались единичные экземпляры бывших бестселлеров. Какие модели пришли им на смену и могут ли они повторить успех предшественников, разбирались «Известия».
Единичный случай
В 2021 году Kia Rio разошлась в РФ тиражом почти 77 тыс. штук. После прекращения выпуска этой модели в России дилеры продавали остатки. В 2023 году, по данным «Автостат-инфо», было зарегистрировано 1750 новых Rio, а в 2024-м только 47, причем в декабре на первичный учет встала лишь одна машина. То же самое и с другими бестселлерами образца 2021 года. За прошлый год было продано только 53 кроссовера Hyundai Creta, 68 седанов Hyundai Solaris, 26 лифтбеков Skoda Rapid и 55 VW Polo, 69 седанов Renault Logan, 26 хетчбэков Renault Sandero и 40 кроссоверов Renault Duster. В декабре, согласно статистике, продажи этих машин либо исчислялись единицами, либо вообще отсутствовали. Так, в последний месяц прошлого года было продано четыре VW Polo, два из которых — в Центральном федеральном округе. «Если у дилеров и остались эти модели от прошлых поставок, то единичные экземпляры», — сообщили в пресс-службе РОАД.
На «Авто.ру» объявлений о продаже новых автомобилей указанных моделей почти не осталось, что подтвердили в пресс-службе классифайда. На «Авито» встречаются Hyundai Solaris и Creta 2024 года — после возобновления производства на заводе в Санкт-Петербурге часть машин шла с прежними шильдиками. Кроме того, в регионах можно найти некоторое количество новых кроссоверов Kia Seltos, Renault Kaptur и Arkana российской сборки. Эти машины также были сравнительно популярны и время от времени попадали в списки бестселлеров.
«Неспособны убедить в своем качестве»
Большинство перечисленных моделей предназначались специально для российского рынка и производились в нашей стране. Из-за антироссийских санкций их выпуск был остановлен.
С «глобальными» иномарками ситуация иная — некогда популярные кроссоверы Kia Sportage, Toyota RAV4, Nissan Qashqai и VW Tiguan поставляются в Россию по альтернативным каналам. Объемы их продаж невелики, но всё же многие марки, прекратившие официальный импорт и сборку в нашей стране, по-прежнему присутствуют в статистике продаж.
— Покупателями этих автомобилей могут быть люди, которые готовы платить за надежный и проверенный бренд, несмотря на более высокую стоимость и риск отсутствия официальной гарантии. Кроме того, некоторые россияне еще не готовы пересаживаться на китайские аналоги, которые стоят дешевле, но не способны убедить в своем качестве. Хотя объективно качество китайских брендов сегодня на более высоком уровне, чем 10 лет назад, — считает управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк.
Что предлагают на замену
По данным «Автостата» в 2020—2021 годах недорогие модели B-класса Kia Rio, Hyundai Solaris, Skoda Rapid, Renault Logan и Sandero занимали 20% рынка.
— Частично «Гранта» с «Вестой» что-то заняли в В-сегменте, но машин, которые хорошо принимались бы и таксистами, и потребителями, доступных, надежных, простеньких иномарок этого сегмента рынка, этих 20% просто нет, — отметил ранее генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков.
За три года российский рынок пережил полную трансформацию, показывает статистика продаж новых автомобилей. Сохранить и даже улучшить позиции удалось только отечественной «Ладе», остальные марки были вытеснены китайскими производителями. Если в 2021 году в топ-3 иностранных брендов входили Kia, Hyundai и Renault, то в 2024-м их место заняли Haval, Chery и Geely. Последние при схожем объеме продаж делают ставку на кроссоверы. Относительно недорогой седан Emgrand есть только у Geely, за год, по данным «Автостат-инфо», он разошелся в количестве 11 881 штуки.
Седаны предлагают и другие крупные игроки рынка вроде Changan и Omoda, а также ряд мелких — BAIC, Kaiyi. Благодаря различным маркетинговым ухищрениям цену этих машин удалось сделать дешевле 2 млн рублей, однако продажи оказались скромными в сравнении с продукцией АвтоВАЗа. Также на рынке присутствует электроседан Evolute i-Pro — благодаря субсидиям на электротранспорт одна из самых доступных моделей в сегменте.
«Солярис», российская версия
Кроме того, на российском рынке есть и прямые аналоги ушедших моделей. Так, на заводе в Санкт-Петербурге выпускают седаны, кроссоверы и кросс-хетчбэки под брендом Solaris, призванные заменить популярные модели Hyundai и Kia, а из КНР официально поставляют автомобили Jetta, суббренда концерна VW. Однако результаты их продаж пока невелики — «Солярисы» за год разошлись совокупным тиражом в 14 892 машины, основной объем пришелся на седан HS. «Джетт» было продано 4316.
Анонсированные еще три года назад поставки доступных по цене иранских седанов так и не стали массовыми. Если в 2023 году в нашу страну привезли 111 автомобилей Iran Khodro, то в 2024-м — только 13.
— Что касается иранских седанов, то, во-первых, это уже все-таки не самые современные модели. А во-вторых, с учетом таможенных платежей, утильсбора, сложной логистики они в итоге оказываются слишком дорогими. Поэтому они и не пользуются особым спросом, — рассказал «Известиям» партнер «Автостата» Игорь Моржаретто.
Новый Solaris, который начали производить под Санкт-Петербургом, также не в состоянии повторить успех своего «предка», считает главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.
— Это уже откровенно устаревшая модель как по дизайну, так и по технологиям, хотя она и сохранила надежность своего предшественника. Тут больше влияния оказывает психология покупателей: прежде это всё же был Hyundai, а сейчас новый малоизвестный бренд, — отметил Кадаков.
Ирина Франк также полагает, что производимые на заводе в Санкт-Петербурге «Солярисы» вряд ли смогут когда-нибудь похвастаться таким же спросом, как Hyundai Solaris или Creta.
— Стоимость новых автомобилей Solaris нельзя назвать привлекательной для покупателей, которые до сих пор вспоминают цены на подобные машины трехлетней давности. Цена седанов Solaris HS стартует от 2 млн рублей, тогда как «Весту» можно взять примерно за 1,3 млн. Очевидно, что многие предпочтут именно «Ладу», — отметила Ирина Франк.
Сыграло свою роль и отсутствие мощной поддержки со стороны материнского бренда, считает директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров.
Пересели на более универсальные машины
С массовым появлением компактных доступных кроссоверов интерес к седанам стал заметно снижаться, отмечают опрошенные «Известиями» эксперты. На место ушедших европейских, корейских и японских компаний пришли китайские, многие из которых не предлагали машины с таким типом кузова.
— На текущий момент в России наблюдается стабильный спрос на бюджетные автомобили, включая седаны и кроссоверы. Бюджетные модели остаются привлекательными для потребителей благодаря соотношению цена-качество, особенно в условиях экономической нестабильности. Однако статистика показывает, что именно кроссоверы становятся всё более популярными среди россиян. Вероятно, это связано с более высоким клиренсом, лучшей вместимостью и безопасностью для водителя и пассажиров. Плюс ко всему раньше кроссоверы стоили дороже тех же седанов, а сегодня цены практически сравнялись, — считает Ирина Франк.
Определенный интерес к седанам есть, считает Игорь Моржаретто. По его словам, для работы в качестве такси машины с таким типом кузова более предпочтительны, чем кроссоверы. Спрос на них удовлетворяется моделями АвтоВАЗа, BAIC и Kaiyi.
— Спрос на бюджетные седаны и кроссоверы есть, однако он не такой большой в процентном соотношении к общим продажам. Чаще всего такие машины приобретают для использования в сегменте эконом-такси либо в качестве замены автомобилям с большим пробегом. В текущих условиях цены на эти модели варьируются от 1,3 млн до 1,9 млн рублей, — отметил Илья Петров.