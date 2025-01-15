Запросы россиян к уровню МРОТ за год выросли на треть

По мнению москвичей, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в столице должен быть в среднем 61800 рублей в месяц. Это самые высокие ожидания среди мегаполисов России. Сейчас МРОТ в Москве составляет 32916 рублей, что почти в два раза меньше желаемого уровня. По сравнению с декабрем 2023 года запросы москвичей к размеру минимальной оплаты труда выросли на 36%.