В США сообщили о планах Трампа отменить ограничения на добычу нефти и газа

Ожидается, что будущая администрация создаст национальный энергетический совет, который будет курировать политику США в области нефти, природного газа и электроэнергетики. Издание отмечает, что новый глава Белого дома поручит пересмотреть запреты на бурение на федеральных землях и в прибрежных зонах.
Кроме того, Трамп намерен добиться отмены строгих норм для автомобильных выбросов, которые он называл «мандатом на автомобили», а также возобновления выдачи разрешений заводам, экспортирующим природный газ из США.
Инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января. Церемонию посетят три американских предпринимателя и миллиардера.