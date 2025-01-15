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В США сообщили о планах Трампа отменить ограничения на добычу нефти и газа

Избранный президент США Дональд Трамп планирует в первые дни на посту отменить ограничения на добычу нефти и газа, введенные администрацией Джо Байдена. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Источник: Reuters

Ожидается, что будущая администрация создаст национальный энергетический совет, который будет курировать политику США в области нефти, природного газа и электроэнергетики. Издание отмечает, что новый глава Белого дома поручит пересмотреть запреты на бурение на федеральных землях и в прибрежных зонах.

Кроме того, Трамп намерен добиться отмены строгих норм для автомобильных выбросов, которые он называл «мандатом на автомобили», а также возобновления выдачи разрешений заводам, экспортирующим природный газ из США.

Инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января. Церемонию посетят три американских предпринимателя и миллиардера.