В США сообщили о планах Трампа отменить ограничения на добычу нефти и газа

Ожидается, что будущая администрация создаст национальный энергетический совет, который будет курировать политику США в области нефти, природного газа и электроэнергетики. Издание отмечает, что новый глава Белого дома поручит пересмотреть запреты на бурение на федеральных землях и в прибрежных зонах.