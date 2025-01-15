В России рассказали, как Вьетнам поддерживает отечественный малый бизнес

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев до этого говорил, что Россия предлагает строительство атомной электростанции (АЭС) «Ниньтхуан-1» во Вьетнаме на основе двух энергоблоков. Лихачев уточнил, что четыре таких блока работают в России, два — в Белоруссии. Кроме того, стройка таких объектов ведется в Турции, Венгрии, Египте, Китае и Бангладеш.