В МИД Бразилии ответили на вопрос об отказе БРИКС от доллара

«Ничто из того, над чем работают в БРИКС, не направлено на противодействие кому-либо», — подчеркнул дипломат.
Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что, если БРИКС создаст новую валюту или откажется от доллара, Вашингтон введет торговые пошлины в 100% на товары из стран объединения.
Бразилия с 1 января 2025 года стала председателем БРИКС. На текущий момент в объединение входят Бразилия, Китай, Россия, Индия, ЮАР, Эфиопия, Египет, Индонезия, Иран, ОАЭ.
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