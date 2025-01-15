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В МИД Бразилии ответили на вопрос об отказе БРИКС от доллара

БРИКС не планирует отказываться от использования американского доллара в торговле, заявил в интервью французской радиостанции RFI секретарь министерства иностранных дел Бразилии по Азиатско-Тихоокеанскому региону Эдуарду Сабойя.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что страны БРИКС являются крупными держателями долларовых резервов, а дискуссии в рамках блока нацелены на облегчение внутренних сделок.

«Ничто из того, над чем работают в БРИКС, не направлено на противодействие кому-либо», — подчеркнул дипломат.

Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что, если БРИКС создаст новую валюту или откажется от доллара, Вашингтон введет торговые пошлины в 100% на товары из стран объединения.

Бразилия с 1 января 2025 года стала председателем БРИКС. На текущий момент в объединение входят Бразилия, Китай, Россия, Индия, ЮАР, Эфиопия, Египет, Индонезия, Иран, ОАЭ.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».