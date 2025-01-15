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В Goldman Sachs заявили о нестабильной ситуации в экономике США

Состояние американской экономики сейчас хрупкое, заявил глава одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs Дэвид Соломон.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Wesley Tingey/CC0

«У нас сейчас настоящий коктейль из изменений — некоторые из них могут быть весьма конструктивными для роста, другие — замедлить его», — цитирует его газета Financial Times.

При этом, по словам банкира, в отношении дальнейшего экономического развития присутствует «исключительно оптимистичный» настрой.

Соломон выразил уверенность, что широкомасштабное дерегулирование рынка, обещанное избранным президентом Дональдом Трампом, станет катализатором бизнес-инвестиций, а возобновление налоговых льгот — «стимулирующим фактором».

При этом он предупредил о потенциальных последствиях планов новой администрации по ужесточению иммиграции, включая депортацию миллионов людей, которые живут в США нелегально, а также — ввести новые тарифы для торговых партнеров.

«Я настроен весьма оптимистично, но мы оказались в более нестабильном положении», — сказал Соломон.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».