В Goldman Sachs заявили о нестабильной ситуации в экономике США

«У нас сейчас настоящий коктейль из изменений — некоторые из них могут быть весьма конструктивными для роста, другие — замедлить его», — цитирует его газета Financial Times.
При этом, по словам банкира, в отношении дальнейшего экономического развития присутствует «исключительно оптимистичный» настрой.
Соломон выразил уверенность, что широкомасштабное дерегулирование рынка, обещанное избранным президентом Дональдом Трампом, станет катализатором бизнес-инвестиций, а возобновление налоговых льгот — «стимулирующим фактором».
При этом он предупредил о потенциальных последствиях планов новой администрации по ужесточению иммиграции, включая депортацию миллионов людей, которые живут в США нелегально, а также — ввести новые тарифы для торговых партнеров.
«Я настроен весьма оптимистично, но мы оказались в более нестабильном положении», — сказал Соломон.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».