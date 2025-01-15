TikTok рассматривает несколько сценариев ввиду возможного запрета в США

Согласно принятому в 2024 году закону, ByteDance должна либо продать TikTok, либо прекратить ее деятельность на территории США до 19 января. Ситуация вокруг соцсети стала предметом споров между демократами и республиканцами несмотря на то, что закон, который сделал возможным его блокировку, получил широкую поддержку в обеих партиях. Громче всего против блокировки соцсети выступает американская молодежь, которая является наиболее активным пользователем TikTok.