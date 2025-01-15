TikTok рассматривает несколько сценариев ввиду возможного запрета в США

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Руководство TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance, готовится к разным сценариям развития ситуации с возможным запретом ее работы на территории США. Об этом говорится в распространенном письме сотрудникам TikTok, опубликованном порталом The Verge.
«Наше руководство по-прежнему сосредоточено на подготовке к разным сценариям и продолжает планировать дальнейшие действия», — отмечается в нем. Руководство пообещало информировать сотрудников о развитии событий и предупредило о «шуме медиаспекуляций» по поводу ситуации.
Как сообщили порталу источники, внутри компании царит «мрачная атмосфера», а ее работники «кажутся напуганными». TikTok попыталась добиться блокировки запрета на деятельность в США в Верховном суде, однако американские СМИ полагают, что он отклонит ходатайство компании. Решение суда ожидается уже на этой неделе.
Согласно принятому в 2024 году закону, ByteDance должна либо продать TikTok, либо прекратить ее деятельность на территории США до 19 января. Ситуация вокруг соцсети стала предметом споров между демократами и республиканцами несмотря на то, что закон, который сделал возможным его блокировку, получил широкую поддержку в обеих партиях. Громче всего против блокировки соцсети выступает американская молодежь, которая является наиболее активным пользователем TikTok.