SZ узнала о последствиях «пошлин Трампа» для экономики ФРГ

Трамп в ходе предвыборной кампании заявлял, что хочет значительно увеличить пошлины в 10% на ввоз любых товаров. Он также отмечал, что планирует ввести против Евросоюза повышенные импортные пошлины, если Брюссель не увеличит объемы закупок американской нефти и газа.
Как отметила газета, пошлины, если их введут, в значительной степени затронут именно ориентированную на экспорт Германию, в которой 28% произведенной продукции уходят за границу.
По данным SZ, 1,2 млн рабочих мест в ФРГ зависят от экспорта в США. Это больше, чем сотрудников, занятых в таких крупнейших промышленных сферах в стране, как машино- и автомобилестроение.
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