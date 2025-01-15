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SZ узнала о последствиях «пошлин Трампа» для экономики ФРГ

Германия рискует потерять около 300 тысяч рабочих мест, если избранный президент США Дональд Трамп введет повышенные пошлины на товары из Евросоюза. Об этом писала газета Süddeutsche Zeitung (SZ), сославшись на расчеты Института макроэкономики и исследования конъюнктуры (IMK) в Дюссельдорфе.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Трамп в ходе предвыборной кампании заявлял, что хочет значительно увеличить пошлины в 10% на ввоз любых товаров. Он также отмечал, что планирует ввести против Евросоюза повышенные импортные пошлины, если Брюссель не увеличит объемы закупок американской нефти и газа.

Как отметила газета, пошлины, если их введут, в значительной степени затронут именно ориентированную на экспорт Германию, в которой 28% произведенной продукции уходят за границу.

По данным SZ, 1,2 млн рабочих мест в ФРГ зависят от экспорта в США. Это больше, чем сотрудников, занятых в таких крупнейших промышленных сферах в стране, как машино- и автомобилестроение.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».