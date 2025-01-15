SZ узнала о последствиях «пошлин Трампа» для экономики ФРГ

Трамп в ходе предвыборной кампании заявлял, что хочет значительно увеличить пошлины в 10% на ввоз любых товаров. Он также отмечал, что планирует ввести против Евросоюза повышенные импортные пошлины, если Брюссель не увеличит объемы закупок американской нефти и газа.