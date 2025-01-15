Своя в доску биржа. Стройматериалам готовят обязательные организованные торги

С 2021 года цены на стройматериалы в среднем выросли на 64%, говорил в интервью РБК в декабре 2024 года Марат Хуснуллин. Застройщики традиционно указывают на то, что цены на недвижимость растут вследствие высокой строительной инфляции. Господин Хуснуллин призывал к госрегулированию цен на стройматериалы, но его предложение не было поддержано другими ведомствами, говорил он ранее. По прогнозам «Лемана Про» (ранее «Леруа Мерлен»), объем продаж стройматериалов, товаров для дома и мебели в России по итогам 2024 года превысит 3,5 трлн руб., увеличившись на 6% год к году.