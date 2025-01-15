МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Спрос на нефть в IV квартале 2024 года показал сильнейший рост за год на фоне холодов и низких цен на топливо, он вырос на 1,5 млн б/с год к году. Об этом говорится в январском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).
«Сочетание более низких цен на топливо, более холодной погоды в ключевых регионах Северного полушария и растущей нефтехимической активности в США легло в основу роста спроса», — отметили в агентстве.
МЭА также немного снизило прогноз по росту спроса на нефть в 2025 году — с 1,1 млн б/с до 1,05 млн б/с. Увеличение спроса объясняется постепенным улучшением экономических перспектив развитых экономик, а также снижением цен на нефть, что будут стимулировать потребление.
По прогнозу МЭА, спрос в 2024 году составил 102,9 млн баррелей в сутки, увеличившись на 0,9% или на 936 тыс. б/с., а в 2025 году достигнет 103,96 млн б/с. (рост составит 1% или 1 млн б/с).