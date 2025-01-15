МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Спрос на нефть в IV квартале 2024 года показал сильнейший рост за год на фоне холодов и низких цен на топливо, он вырос на 1,5 млн б/с год к году. Об этом говорится в январском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).