Сенатор рассказала, какую пенсию можно унаследовать

«В настоящее время по принятым правилам россияне могут наследовать лишь накопительную часть пенсии, которая формируется на лицевом счете в Социальном фонде РФ или негосударственном пенсионном фонде (НПФ), — сказала она. — Для оформления наследования накопительной пенсии наследникам следует предъявить требование о выплате в установленный срок. Если же этого не будет сделано, тогда деньги наследуются на общих основаниях».
При этом, по словам сенатора, страховая часть пенсии выплачивается за счет работающих граждан, поэтому наследованию она не подлежит. Можно унаследовать пенсионные долгосрочные сбережения, но с ограничениями — правоопреемники могут получить только средства, сформированные из срочных периодических выплат.
Кроме того, как пояснила Ольга Епифанова, участник программы в заявлении может указать правопреемников, тогда средства распределят между ними. В противном случае сбережения будут наследовать родственники первой очереди (дети или супруг (а) или родители), затем второй очереди (братья, сестры, дедушки или внуки).
Передать по наследству свои пенсионные накопления по программе негосударственного пенсионного обеспечения могут и самозанятые. Однако, отметила сенатор, если самозанятый добровольно уплачивал страховые взносы в государственную пенсионную систему, эти накопления напрямую наследникам не передаются.
За выплатой денежных средств наследникам необходимо обратиться в Соцфонд или НПФ с соответствующим заявлением в течение шести месяцев после смерти участника программы. К заявлению следует приложить документы, которые подтверждают родственные отношения, заключила Епифанова.
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