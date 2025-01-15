Сенатор рассказала, какую пенсию можно унаследовать

«В настоящее время по принятым правилам россияне могут наследовать лишь накопительную часть пенсии, которая формируется на лицевом счете в Социальном фонде РФ или негосударственном пенсионном фонде (НПФ), — сказала она. — Для оформления наследования накопительной пенсии наследникам следует предъявить требование о выплате в установленный срок. Если же этого не будет сделано, тогда деньги наследуются на общих основаниях».