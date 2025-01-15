Счетная палата определила свою стратегию развития до 2030 года

Кроме того, стратегия определяет четыре ключевые задачи, на реализацию которых будет направлена деятельность Счетной палаты в предстоящий период. Это содействие достижению показателей национальных целей и задач стратегического развития РФ за счет применения комплексного подхода к государственному аудиту, содействие выявлению и устранению системных проблем госуправления и использования федеральных и иных ресурсов. А также предоставление аргументированной и доказательной аналитической поддержки для принятия необходимых управленческих решений органами власти РФ. Укрепление и продвижение института внешнего государственного аудита (контроля) во взаимодействии с контрольно-счетными органами и зарубежными партнерами, является еще одной ключевой задачей Счетной палаты.