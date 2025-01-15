Счетная палата определила свою стратегию развития до 2030 года

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Коллегия Счетной палаты утвердила стратегию развития на 2025−2030 годы. Главной стратегической целью станет содействие решению поставленных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным задач социально-экономического развития страны, повышению эффективности формирования и использования государственных ресурсов, а также противодействие нарушениям управления ресурсами. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Счетной палаты (СП) РФ.
При этом достижение поставленной цели будет измеряться набором индикаторов, отражающих экономический эффект мероприятий, а также реализацию выданных предложений (рекомендаций) и оценку деятельности ведомства со стороны общества.
«В первую очередь реализация новой стратегии Счетной палаты будет направлена на содействие достижению национальных целей развития и решению задач, поставленных президентом Российской Федерации. В текущих условиях главное для нас — способствовать экономности и эффективности использования государственных ресурсов. Поэтому особый акцент будем делать на максимизации экономического эффекта нашей деятельности. В предстоящую шестилетку это станет ключевым показателем эффективности нашей работы», — прокомментировал новую стратегию руководитель аппарата Счетной палаты Ильнар Мирсияпов.
Кроме того, стратегия определяет четыре ключевые задачи, на реализацию которых будет направлена деятельность Счетной палаты в предстоящий период. Это содействие достижению показателей национальных целей и задач стратегического развития РФ за счет применения комплексного подхода к государственному аудиту, содействие выявлению и устранению системных проблем госуправления и использования федеральных и иных ресурсов. А также предоставление аргументированной и доказательной аналитической поддержки для принятия необходимых управленческих решений органами власти РФ. Укрепление и продвижение института внешнего государственного аудита (контроля) во взаимодействии с контрольно-счетными органами и зарубежными партнерами, является еще одной ключевой задачей Счетной палаты.