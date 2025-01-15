«Сбер»: россияне чаще всего обращаются к юристам по недвижимости и семейным спорам

«Россияне чаще всего обращаются к юристам по вопросам недвижимости, гражданским и семейным спорам, взысканию долгов. При этом за помощью юристов чаще всего обращаются жители Москвы и Московской области — доля их обращений в 2024 году составила 42%. На жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области приходится 13%, оставшиеся 45% распределились между остальными регионами России», — указано в исследовании, приведенном на основе анализа 130 тыс. обращений с января по декабрь 2024 года.