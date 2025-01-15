«Сбер»: россияне чаще всего обращаются к юристам по недвижимости и семейным спорам

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Россияне чаще всего обращаются к юристам по вопросам недвижимости, гражданским и семейным спорам, взысканию долгов, выяснили аналитики юридического сервиса «Сберправо» (матриалы исследования есть в распоряжении ТАСС).
«Россияне чаще всего обращаются к юристам по вопросам недвижимости, гражданским и семейным спорам, взысканию долгов. При этом за помощью юристов чаще всего обращаются жители Москвы и Московской области — доля их обращений в 2024 году составила 42%. На жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области приходится 13%, оставшиеся 45% распределились между остальными регионами России», — указано в исследовании, приведенном на основе анализа 130 тыс. обращений с января по декабрь 2024 года.
Отмечается, что в столичном регионе обращения к юристам чаще всего связаны с вопросами недвижимости (23%). «Учитывая значительные финансовые риски, граждане стремятся обезопасить себя от мошеннических схем и гарантировать успешное завершение сделки», — указывают аналитики «Сберправо». На втором месте — гражданско-правовые споры (20%), которые подлежат рассмотрению в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах в зависимости от вида правового спора и его субъектного состава. Третье место занимают семейные споры (18%): разводы, определение места проживания детей после развода, раздел имущества и другие аспекты семейных отношений.
Также востребовано взыскание долгов (граждане обращались за консультациями по вопросам долгов, подготовкой претензий к должникам, досудебным урегулированием споров) — 14%. Далее идут автомобильные (6%), налоговые (4%), жилищные (4%) споры, банкротство (4%), банковские (3%) и социальные (3%) вопросы.
Санкт-Петербург продемонстрировал другую картину распределения юридических запросов. Здесь внимание жителей больше сосредоточено на взыскании долгов (24% обращений). Вопросы недвижимости заняли второе место (20%), а гражданские споры замкнули тройку лидеров (15%). На решение семейных споров пришлось 14% обращений, налоговых — 7%.
По числу обращений к юристам среди остальных регионов лидируют Нижегородская и Свердловская области, Краснодарский край, Новосибирская, Самарская и Челябинская области, Республика Башкортостан, Ростовская и Тверская области, Приморский край.