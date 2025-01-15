Российский рынок акций демонстрирует рост основных индексов

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом индекса Мосбиржи на 0,29%, до 2 867,93 пункта, индекса РТС на 0,29%, до 873,43 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
К 10:05 мск индекс Мосбиржи рос до 2 867,35 пункта (+0,27%), индекс РТС находился на уровне 873,25 пункта (+0,27%).
Курс юаня к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос на 5,95 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 13,998 рубля, свидетельствуют данные биржи на 10:00 мск.
К 10:05 мск юань замедлил рост и находился на отметке в 13,9675 рубля (+2,9 копейки).