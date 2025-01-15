Россия в 2024 году увеличила импорт куриных яиц в 1,6 раза

В том числе импорт яиц из Белоруссии по итогам прошлого года вырос на 39%, до 710,5 тыс. шт., из Азербайджана — в 40,6 раза, до 48,7 тыс. шт., из Турции импорт составил 44,3 тыс. шт. Уточняется, что в 2023 году Турция не поставляла куриные яйца в РФ, доступ был открыт для этой страны в 2024 году.