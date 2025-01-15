РФ в 2024 году увеличила импорт сливочного масла на 9,8%

«В 2024 году ввезено 134,7 тыс. тонн сливочного масла», — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, основным поставщиком сливочного масла на российский рынок в 2024 году была Белоруссия. Поставки из этой страны составили 106,4 тыс. тонн.
В Россельхознадзоре также сообщили, что в 2024 году был открыт доступ для поставок сливочного масла в Россию из Узбекистана и Индии, а также начали поставлять сливочное масло из ОАЭ (доступ был открыт в 2022 году).
По итогам 2023 года, по данным ведомства, на российский рынок было поставлено 122,7 тыс. тонн сливочного масла.