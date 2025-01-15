Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РФ в 2024 году увеличила импорт сливочного масла на 9,8%

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Россия по итогам 2024 года увеличила импорт сливочного масла на 9,8% по сравнению с 2023 годом, до 134,7 тыс. тонн. Об этом ТАСС сообщили в Россельхознадзоре.

Источник: Monika Grabkowska/CC0

«В 2024 году ввезено 134,7 тыс. тонн сливочного масла», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, основным поставщиком сливочного масла на российский рынок в 2024 году была Белоруссия. Поставки из этой страны составили 106,4 тыс. тонн.

В Россельхознадзоре также сообщили, что в 2024 году был открыт доступ для поставок сливочного масла в Россию из Узбекистана и Индии, а также начали поставлять сливочное масло из ОАЭ (доступ был открыт в 2022 году).

По итогам 2023 года, по данным ведомства, на российский рынок было поставлено 122,7 тыс. тонн сливочного масла.