Путин поручил рассмотреть вопрос о сроках давности при деприватизации

Поскольку в поручении говорится об определении порядка исчисления, судя по всему, уже существующих сроков давности, вероятно, нужно исходить из правил, уже установленных статьями 196 и 200 Гражданского кодекса, то есть срок исчисляется с момента, когда лицо, чье право нарушено (или в интересах которого предъявлено требование), узнало или должно было узнать о нарушении; этот срок составляет три года, но в любом случае не более десяти лет с момента объективного нарушения права, говорит руководитель практики разрешения споров «Инфралекс», адвокат Михаил Гусев. «Иной подход может привести к существенному нарушению стабильности гражданского оборота (когда никто из собственников не может быть уверен, что его права не будут оспаривать в суде даже спустя три года или десять лет с момента приобретения имущества)», — отмечает он.