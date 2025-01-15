Порт Шанхая в 2024 году сохранил мировое лидерство по объему грузооборота

Таким образом, по объему грузооборота шанхайский порт сохранил в 2024 году мировое лидерство, которое он удерживает последние 15 лет. Порт Шанхая также стал первым в мире, объем грузооборота которого превысил 50 млн TEU.
Контейнерные перевозки через шанхайский порт начались в 1978 году. Тогда грузооборот был на уровне порядка 7,9 тыс. TEU, а в 2011 году он превысил 30 млн TEU и постоянно увеличивался впоследствии.
В декабре 2017 года было объявлено о начале работы в тестовом режиме в шанхайском порту самого большого в мире автоматизированного контейнерного терминала с общей площадью в 2,23 млн кв. м. Терминал укомплектован самым современным оборудованием китайского производства с высокой степенью автоматизации погрузочно-разгрузочных работ. После его полного запуска в эксплуатацию на территории терминала работает 26 мостовых кранов, 120 рельсовых кранов и 130 автоматически управляемых транспортных средств.