«Подарок» с подвохом: какие долги можно получить в наследство

То есть, если получен в наследство автомобиль стоимостью 500 тысяч рублей, то больше этой суммы кредиторы взыскать не смогут, даже если долгов у умершего было на 1 млн. А в ситуации, когда у наследодателя было 5 кредиторов по 1 миллиону, кредиторы могут рассчитывать не более чем на 100 тысяч каждый.