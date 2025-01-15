«Подарок» с подвохом: какие долги можно получить в наследство

По закону, в наследство входят не только имущество и вещи умершего, но и его имущественные права и обязанности. Простыми словами, к наследникам вместе с деньгами на банковском счете, квартирой, машиной могут перейти долги наследодателя по кредитам, ипотеке, коммунальным платежам, а то и долги перед частными лицами (кредиторами).
Но, как отметила адвокат, такие долги, как алименты или возмещение вреда здоровью, не наследуются, как и обязательства, связанные с личностью умершего.
«Если наследников несколько, то за долги умершего они отвечают вместе. Это означает, что кредиторы могут требовать погашения долга от любого из наследников, и каждый из них будет отвечать только в пределах стоимости полученного им наследства», — объяснила Елена Кудерко.
То есть, если получен в наследство автомобиль стоимостью 500 тысяч рублей, то больше этой суммы кредиторы взыскать не смогут, даже если долгов у умершего было на 1 млн. А в ситуации, когда у наследодателя было 5 кредиторов по 1 миллиону, кредиторы могут рассчитывать не более чем на 100 тысяч каждый.
Эксперт напомнила, что долги переходят по наследству независимо от того, когда наступил срок их оплаты, и знали ли наследники об их существовании. «Даже если наследник узнает о долге спустя несколько месяцев после принятия наследства — платить, к сожалению, придется. А если наследство уже потрачено, то придется оплатить долги уже из личных средств», — объяснила адвокат.
Если наследство не принято, то есть наследник не совершил никаких действий, показывающих, что он претендует на него («фактическое принятие», к примеру, оплата коммунальных платежей, ремонт, использование вещи, переезд в квартиру и пр.), и не подал заявление нотариусу, — то ответственности за долги умершего такой наследник не несет.
«Если же о долгах известно, и наследник не желает принимать их, то отказаться можно, но только от всего наследства. Такой отказ в последующем отменить нельзя. Это решение будет окончательным», — предупредила юрист.
Елена Кудерко сказала, что в последнее время все чаще наследники сталкиваются с долгами по микрозаймам. Проценты по таким займам могут быть огромными, и, если должник вовремя не расплатился, то его наследникам может достаться очень неприятный сюрприз.
«Прежде чем принимать наследство, не поленитесь и узнайте, нет ли у умершего каких-либо долгов. Запросите информацию у нотариуса, попробуйте найти документы, которые могут подтвердить наличие кредитов или других обязательств. В любом случае, тщательно взвесьте все “за” и “против”, прежде чем принять решение», — посоветовала адвокат.
Она заключила, что наследство — это не всегда подарок, и лучше заранее подстраховаться, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.
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