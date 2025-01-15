МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Ozon начал предоставлять лизинговые услуги, взять в лизинг можно автомобили всех сегментов, в том числе — машины с пробегом, говорится в сообщении онлайн-ретейлера.
«Ozon запустил лизинговое направление в рамках финансовой вертикали Ozon Fintech. Лизинг автомобилей доступен как для партнеров маркетплейса, так и для любых других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», — сообщает компания.
Для получения в лизинг доступны автомобили всех сегментов: легковые, коммерческие и грузовые — как новые, так и с пробегом — на срок от года до пяти лет. Компания на данный момент уже передала в лизинг более 250 автомобилей и продолжает расширять свое присутствие на рынке.
«Мы понимаем потребность наших партнеров в выгодных решениях, которые помогают бизнесу расти. Автомобиль — это важный рабочий инструмент, лизинг дает возможность получить его в короткие сроки без ущерба для оборотных средств компании», — отметил руководитель Ozon Лизинг Александр Степанов, слова которого приводятся в релизе.
Выручка Ozon Fintech (финтех-подразделение онлайн-ретейлера Ozon) в III квартале 2024 года увеличилась в три раза в годовом выражении и составила 24,4 млрд рублей, выручка за девять месяцев также выросла втрое — до 57,45 млрд рублей. Число активных клиентов финтех-вертикали на конец сентября достигло почти 27 млн пользователей.