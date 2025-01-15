Ozon начал предоставлять лизинговые услуги

Для получения в лизинг доступны автомобили всех сегментов: легковые, коммерческие и грузовые — как новые, так и с пробегом — на срок от года до пяти лет. Компания на данный момент уже передала в лизинг более 250 автомобилей и продолжает расширять свое присутствие на рынке.