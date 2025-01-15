ОПЕК представила январский отчет по нефтяному рынку

Основными драйверами спроса на нефть станут страны, не входящие в ОЭСР. На них придется рост спроса на уровне 1,3 млн б/с. ОПЕК ожидает, что рост потребления обеспечат в основном Китай, Индия, другие азиатские страны, а также государства Ближнего Востока и Латинской Америки. В странах ОЭСР спрос на нефть как в 2025, так и в 2026 году будет расти на 0,1 млн б/с.