ОПЕК представила январский отчет по нефтяному рынку

Отмечается, что РФ в декабре должна была добывать 8,978 млн б/с нефти с учетом всех добровольных сокращений. Так, она превысила план с учетом добровольных сокращений и компенсаций всего на 7 тыс. б/с, в то время как в ноябре это превышение было выше и составляло 46 тыс. б/с.
Добыча ОПЕК+
При этом страны ОПЕК+ в декабре сократили производство нефти на 64 тыс. б/с и добывали ниже плана с учетом добровольных сокращений и компенсаций на 284 тыс. б/с. Объем производства странами альянса составил 35,164 млн б/с. А с учетом всех добровольных ограничений и графиков компенсаций, предусмотренных на декабрь, страны ОПЕК+ должны были добывать 35,448 млн б/с.
Согласно отчету, объем компенсаций добычи нефти «должниками» ОПЕК+ в декабре должен был составить 110 тыс. б/с от Ирака и 54 тыс. б/с от Казахстана. Ирак в декабре сократил добычу на 22 тыс. б/с, до 4,019 млн б/с, но при этом добывал выше плана по сделке ОПЕК+ на 129 тыс. б/с. Казахстан снизил производство на 35 тыс. б/с, до 1,442 млн б/с, добывая на 28 тыс. б/с выше плана.
Ниже договоренностей, предусмотренных ОПЕК+, вновь оказалась добыча у ряда африканских стран: у Южного Судана (ниже на 72 тыс. б/с), Судана (на 37 тыс., б/с), Конго (на 14 тыс. б/с), Экваториальной Гвинеи (на 8 тыс. б/ с). Нигерия в декабре смогла увеличить добычу на 30 тыс. б/ с, до 1,507 млн б/с, впервые за долгое время превысив план в рамках сделки ОПЕК+.
Среди стран ОПЕК, не участвующих в сделке ОПЕК+, в Ливии добыча выросла на 53 тыс. б/с, до 1,29 млн б/с, в Иране производство снизилось на 12 тыс. б/с, до 3,314 млн б/ с, а в Венесуэле добыча подросла на 9 тыс. б/с, до 886 тыс. б/с.
Спрос на нефть
Как говорится в отчете, ОПЕК сохранила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2025 году на уровне 1,4 млн баррелей в сутки. В абсолютном значении показатель в 2025 году достигнет 105,2 млн б/с, а в 2026 году — 106,63 млн б/с.
Основными драйверами спроса на нефть станут страны, не входящие в ОЭСР. На них придется рост спроса на уровне 1,3 млн б/с. ОПЕК ожидает, что рост потребления обеспечат в основном Китай, Индия, другие азиатские страны, а также государства Ближнего Востока и Латинской Америки. В странах ОЭСР спрос на нефть как в 2025, так и в 2026 году будет расти на 0,1 млн б/с.
Предложение нефти
Страны, не входящие в ОПЕК+, обеспечат в 2025 году и в 2026 году рост предложения нефти на 1,1 млн баррелей в сутки, сказано в документе.
Отмечается, что в абсолютно значении на страны «не ОПЕК+» в 2025 году придется предложение нефти в объеме 54,3 млн б/с, в 2026 году — 55,4 млн б/с. Основными драйверами роста предложения нефти станут США, Бразилия, Канада.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».