ОПЕК+ в декабре нарастили добычу нефти на 170 тыс. б/с за счет стран Африки

Сильнее всего в декабре увеличила добычу нефти Нигерия — на 140 тыс. б/с, до 1,51 млн б/с. Габон нарастил производство на 10 тыс. б/с, до 250 тыс. б/с, Республика Конго — на 20 тыс. б/с, до 260 тыс. б/с.
В то же время, согласно данным МЭА, целевой уровень добычи странами ОПЕК+ в рамках сделки с учетом добровольных сокращений и компенсаций от Ирака, Казахстана и России составлял 33,72 млн б/с, а реальная добыча достигла 34,64 млн б/с. Таким образом, превышение плана оказалось на уровне около 930 тыс.