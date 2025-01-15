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ОПЕК+ в декабре нарастили добычу нефти на 170 тыс. б/с за счет стран Африки

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ в декабре 2024 года увеличили добычу нефти на 170 тыс. баррелей в сутки (б/ с) за счет африканских стран и производили выше плана с учетом добровольных ограничений и компенсаций на 930 тыс. б/ с. Такие данные приводятся в январском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Источник: Reuters

Сильнее всего в декабре увеличила добычу нефти Нигерия — на 140 тыс. б/с, до 1,51 млн б/с. Габон нарастил производство на 10 тыс. б/с, до 250 тыс. б/с, Республика Конго — на 20 тыс. б/с, до 260 тыс. б/с.

В то же время, согласно данным МЭА, целевой уровень добычи странами ОПЕК+ в рамках сделки с учетом добровольных сокращений и компенсаций от Ирака, Казахстана и России составлял 33,72 млн б/с, а реальная добыча достигла 34,64 млн б/с. Таким образом, превышение плана оказалось на уровне около 930 тыс.