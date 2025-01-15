ОПЕК+ в декабре нарастили добычу нефти на 170 тыс. б/с за счет стран Африки

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ в декабре 2024 года увеличили добычу нефти на 170 тыс. баррелей в сутки (б/ с) за счет африканских стран и производили выше плана с учетом добровольных ограничений и компенсаций на 930 тыс. б/ с. Такие данные приводятся в январском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).