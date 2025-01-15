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Банк России понизил официальный курс доллара на 16 января

Регулятор опубликовал официальный курс валют на 16 января 2025 года.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Так, курс доллара опустили с 103,4380 рубля 15 января до 102,8078 рубля. Курс евро ЦБ также немного понизил, с 106,2493 рубля до 106,0971 рубля.

Кроме того, регулятор понизил курс юаня — до 13,9197 рубля.

Минфин США 12 июля 2024 года ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает Центробанк, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».