Банк России понизил официальный курс доллара на 16 января

Так, курс доллара опустили с 103,4380 рубля 15 января до 102,8078 рубля. Курс евро ЦБ также немного понизил, с 106,2493 рубля до 106,0971 рубля.
Кроме того, регулятор понизил курс юаня — до 13,9197 рубля.
Минфин США 12 июля 2024 года ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает Центробанк, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.
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