«Новые люди» направили на отзыв законопроект о возврате переплаты наследникам

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с замруководителя фракции Сарданой Авксентьевой направили на отзыв в кабмин РФ законопроект о возможности наследников получить налоговую переплату наследодателя. Документ есть в распоряжении ТАСС.
Новым положением предлагается дополнить статью 79 части первой Налогового кодекса РФ (возврат денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета). Согласно законопроекту, на наследников налогоплательщиков предлагается распространить право на подачу заявлений о возврате излишне уплаченных сумм налога на доходы физических лиц и о распоряжении путем возврата сумм денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета такого лица. К заявлению наследники должны будут приложить свидетельство о праве на наследство. Предполагается, что возврат будет осуществляться в рублях на счет, указанный наследником.
В пояснительной записке указано, что сейчас законодательством не предусмотрен возврат суммы излишне уплаченных платежей наследникам умершего. «Существующий пробел в законодательстве вынуждает наследников доказывать свое право на возврат налоговой переплаты наследодателя как часть наследуемого имущества только в судебном порядке, при этом нарушается принцип универсальности правопреемства», — следует из документа.