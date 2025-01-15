«Новые люди» направили на отзыв законопроект о возврате переплаты наследникам

Новым положением предлагается дополнить статью 79 части первой Налогового кодекса РФ (возврат денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета). Согласно законопроекту, на наследников налогоплательщиков предлагается распространить право на подачу заявлений о возврате излишне уплаченных сумм налога на доходы физических лиц и о распоряжении путем возврата сумм денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета такого лица. К заявлению наследники должны будут приложить свидетельство о праве на наследство. Предполагается, что возврат будет осуществляться в рублях на счет, указанный наследником.