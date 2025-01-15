Nippon Steel: компании могут пересмотреть свой подход к инвестициям в США

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Крупные иностранные компании не хотят быть политическими пешками США и могут пересмотреть свою инвестиционную политику после того, как американский лидер Джо Байден заблокировал сделку между японской сталелитейной компанией Nippon Steel и американской U.S. Steel. Такое мнение в статье для газеты The Wall Street Journal выразил во вторник вице-председатель Nippon Steel Такахиро Мори.
«США создали благоприятную среду для иностранных инвестиций, но мир пристально наблюдает за этой сделкой. Крупные компании в странах-союзницах хотят инвестировать в США и предоставлять работу американцам. Теперь они задаются вопросом, будут ли с ними обращаться как с партнерами или как с политическими пешками», — считает вице-председатель.
Он убежден, что, принимая решение о блокировке сделки, Байден руководствовался не опасениями, касающимися национальной безопасности США, а «достижением заранее поставленных политических целей». «Во время предвыборной кампании Байдена руководство профсоюза работников сталелитейной промышленности США United Steelworkers объявило, что президент заверил профсоюз, что он поддерживает их несогласие со сделкой. Он официально заявил, что выступает против, в марте, до того, как Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS) начал рассматривать этот вопрос. Через несколько дней профсоюз поддержал его в предвыборной борьбе», — отметил Такахиро Мори.
«Если электоральная политика определяет ход этого процесса, это подрывает доверие к CFIUS и угрожает интересам национальной безопасности, которые это ведомство призвано защищать», — заключил автор статьи.
В начале января пресс-служба Белого дома распространила заявление, в котором говорилось, что Байден заблокировал сделку по приобретению японской Nippon Steel компании U.S. Steel. Глава уходящей американской администрации привел оценку экспертов в области национальной безопасности и торговли, которые считают, что «эта сделка привела бы к иностранному контролю над одной из крупнейших американских сталелитейных компаний и создала бы угрозу для национальной безопасности и ключевых цепочек поставок».
В ответ на это Nippon Steel и U.S. Steel подали совместные иски против Байдена и его администрации, назвав шаг американских властей «незаконным политическим вмешательством».