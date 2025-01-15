Nippon Steel: компании могут пересмотреть свой подход к инвестициям в США

Он убежден, что, принимая решение о блокировке сделки, Байден руководствовался не опасениями, касающимися национальной безопасности США, а «достижением заранее поставленных политических целей». «Во время предвыборной кампании Байдена руководство профсоюза работников сталелитейной промышленности США United Steelworkers объявило, что президент заверил профсоюз, что он поддерживает их несогласие со сделкой. Он официально заявил, что выступает против, в марте, до того, как Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS) начал рассматривать этот вопрос. Через несколько дней профсоюз поддержал его в предвыборной борьбе», — отметил Такахиро Мори.