Нефтяной экспорт РФ в декабре снизился на 40 тыс. б/с

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в декабре сократился на 40 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 7,33 млн б/с. Доходы от поставок при этом увеличились на $0,41 млрд и составили $15,1 млрд на фоне роста цен на нефтепродукты. Об этом говорится в январском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).
Поставки нефти из России в декабре сократились на 250 тыс. б/с, но они были почти полностью компенсированы увеличением экспорта нефтепродуктов на 210 тыс. б/с. Эксперты МЭА связывают рост поставок нефтепродуктов с сезонным увеличением нефтепереработки в РФ на 200 тыс. б/с.
В целом в 2024 году, по оценке МЭА, экспорт нефти из России сократился на 125 тыс. б/с, а нефтепродуктов — на 225 тыс. б/с. В Турцию поставки нефти и нефтепродуктов выросли на 100 тыс. б/с, на Ближний Восток — сократились на 190 тыс. б/с, в Европу — снизились на 220 тыс. б/с.
Доходы от нефтяного экспорта в 2024 году выросли на $3,8 млрд, до $192 млрд. При этом доходы от поставок только нефти увеличились на $4,5 млрд, а от поставок нефтепродуктов — сократились на $0,8 млрд.
Однако эксперты МЭА подчеркивают, что новые санкции против российской нефтяной отрасли нацелены на существенное сокращение этих доходов.