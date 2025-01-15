Нефтяной экспорт РФ в декабре снизился на 40 тыс. б/с

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в декабре сократился на 40 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 7,33 млн б/с. Доходы от поставок при этом увеличились на $0,41 млрд и составили $15,1 млрд на фоне роста цен на нефтепродукты. Об этом говорится в январском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).