Не хватает поводов для роста

Новости, ожидания и торговые идеи. Пассажиропоток Аэрофлота (AFLT 61,56 ₽, +1,75%) по итогам 2024 года составил 55,3 млн человек, что на 16,8% превышает показатель 2023 года. Рост объема перевозок наблюдался как на международных (на 32,7% до 12,7 млн), так и на внутренних (на 12,8% до 42,6 млн) линиях. Занятость кресел в прошлом году повысилась на 2,1 п. п., до 89,6%. Мы полагаем, что сильные операционные результаты позволят авиаперевозчику показать чистую прибыль по итогам 2024 года, что открывает возможность для выплаты дивидендов впервые с 2018 года. Тем менее ускоренный рост затрат и высокая база 2024 года могут привести к относительному ухудшению показателей компании в 2025 году.