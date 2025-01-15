Названа стоимость строительства железной дороги в Крым через новые регионы

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин накануне выступил с инициативой проработать проект железнодорожной инфраструктуры, которая свяжет грузовым и пассажирским сообщением Крым и центральную часть РФ через новые регионы. С такой просьбой он обратился к президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания на тему развития Крыма и города Севастополя.
«Выход из Крыма обеспечивается через направление Джанкой и Новоалексеевскую в Запорожскую область. Далее через Железные дороги Новороссии. Там придется восстанавливать некоторые участки, а также строить несколько соединительных ветвей. Общая стоимость проекта варьируется от 90 до 160 миллиардов рублей», — сообщил Иванкин.
Такой разброс, пояснил он, объясняется различными вариантами трассировки и оценкой состояния инфраструктуры.
«Эти расходы понесут в рамках инвестиционной программы Железные дороги Новороссии и Крымская железная дорога. Первые понесут большие расходы», — добавил он.