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Минтруд займется координацией действий регионов по борьбе с теневой занятостью

По итогам года регионам предстоит легализовать 700 000 человек, которые работают в теневом секторе. Об этом сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на проект методических рекомендаций, подготовленный Министерством труда и социального развития РФ.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Минтруд подготовил проект методических рекомендаций, которые направлены на слаженную работу региональных комиссий, занимающихся вопросами противодействия нелегальной занятости. Комиссии начали свою деятельность еще в прошлом году. По данным «Ведомостей», которые ознакомились с документом, в нем содержатся подробные указания по работе с компаниями, допускающими нарушения, а также предложен новый подход к выявлению незаконного трудоустройства работников.

Действие межведомственных комиссий охватывает регионы, начиная с 2024 года. Их состав включает представителей органов власти субъектов, профессиональных объединений и внебюджетных государственных фондов. Согласно документу, ключевыми направлениями работы комиссий названы профилактические меры, устранение нелегальной занятости и устранение подобных нарушений.

Отмечается, что уже достигнуты существенные успехи: отдельным регионам удалось в сжатые сроки вывести часть работников из теневого сектора за счет механизма регистрации их в качестве самозанятых или индивидуальных предпринимателей.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».