Минтруд займется координацией действий регионов по борьбе с теневой занятостью

Минтруд подготовил проект методических рекомендаций, которые направлены на слаженную работу региональных комиссий, занимающихся вопросами противодействия нелегальной занятости. Комиссии начали свою деятельность еще в прошлом году. По данным «Ведомостей», которые ознакомились с документом, в нем содержатся подробные указания по работе с компаниями, допускающими нарушения, а также предложен новый подход к выявлению незаконного трудоустройства работников.