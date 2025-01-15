Минтруд займется координацией действий регионов по борьбе с теневой занятостью

Минтруд подготовил проект методических рекомендаций, которые направлены на слаженную работу региональных комиссий, занимающихся вопросами противодействия нелегальной занятости. Комиссии начали свою деятельность еще в прошлом году. По данным «Ведомостей», которые ознакомились с документом, в нем содержатся подробные указания по работе с компаниями, допускающими нарушения, а также предложен новый подход к выявлению незаконного трудоустройства работников.
Действие межведомственных комиссий охватывает регионы, начиная с 2024 года. Их состав включает представителей органов власти субъектов, профессиональных объединений и внебюджетных государственных фондов. Согласно документу, ключевыми направлениями работы комиссий названы профилактические меры, устранение нелегальной занятости и устранение подобных нарушений.
Отмечается, что уже достигнуты существенные успехи: отдельным регионам удалось в сжатые сроки вывести часть работников из теневого сектора за счет механизма регистрации их в качестве самозанятых или индивидуальных предпринимателей.
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