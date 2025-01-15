Минпромторг потребовал сохранить профиль завода «Сибэлектротерм» после продажи

НОВОСИБИРСК, 15 января. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ потребовало от потенциального покупателя имущества завода «Сибэлектротерм» в Новосибирске стоимостью более 1,7 млрд рублей сохранить машиностроительный профиль производственных площадей. Соответствующе сообщение с позицией ведомства опубликовал на сайте Федресурса управляющий Сергей Лебедев.
«Конкурсный управляющий доводит позицию Министерства промышленности и торговли РФ, которая заключается в необходимости принятия покупателем по торгам в отношении имущества должника при приобретении предмета купли-продажи на себя обязательства по сохранению машиностроительного профиля приобретаемых производственных площадей», — говорится в сообщении.
В декабре 2024 года были объявлены торги для продажи имущества предприятия общей стоимостью более 1,7 млрд рублей. В числе лотов — земельные участки, склады, корпуса, цехи, оборудование — станки, прессы и другое. Итоги планируется подвести 7 февраля. Объявленные ранее торги были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Ранее завод «Сибэлектротерм» был крупнейшим за Уралом производителем оборудования для электрометаллургии. В сентябре 2017 года он был признан банкротом, сумма долга составила 1,4 млрд рублей. В ноябре 2018 года новосибирский «РАТМ холдинг», в который входит АО «Завод “Экран”, объявил о планах создать на площадке “Сибэлектротерма” индустриальный парк, для чего взял промплощадку в управление.
О ситуации с крупнейшими заводами в регионе.
Помимо «Сибэлектротерма», в Новосибирской области неясны перспективы заводов «Сибсельмаш» и «Тяжстанкогидропресс», которые ранее также являлись одними из крупнейших в РФ по своим профилям — выпуск агрооборудования и металлообрабатывающих станков соответственно. Оба предприятия попали под процедуру банкротства, имущество «Сибсельмаша» было распродано. В настоящее время прокуратура и Минпромторг РФ добиваются передачи имущества в госсобственность, так как по решению суда сделки купли-продажи признаны несостоятельными. По словам губернатора региона Андрея Травникова, пока инвесторов для восстановления заводов нет.