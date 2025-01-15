Минпромторг потребовал сохранить профиль завода «Сибэлектротерм» после продажи

Помимо «Сибэлектротерма», в Новосибирской области неясны перспективы заводов «Сибсельмаш» и «Тяжстанкогидропресс», которые ранее также являлись одними из крупнейших в РФ по своим профилям — выпуск агрооборудования и металлообрабатывающих станков соответственно. Оба предприятия попали под процедуру банкротства, имущество «Сибсельмаша» было распродано. В настоящее время прокуратура и Минпромторг РФ добиваются передачи имущества в госсобственность, так как по решению суда сделки купли-продажи признаны несостоятельными. По словам губернатора региона Андрея Травникова, пока инвесторов для восстановления заводов нет.