Маск назвал «сломанной организацией» подавшую на него в суд комиссию

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Илон Маск назвал «сломанной организацией» Комиссию по ценным бумагам и биржам США, которая подала на него в суд, обвинив в нарушениях при приобретении соцсети Twitter (сейчас X).
«Полностью сломанная организация», — написал он в X. По мнению миллиардера, вместо того, чтобы тратить время на подобные иски, ведомству следует заниматься «настоящими преступлениями, которые остаются безнаказанными».
Ранее во вторник Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск в федеральный суд столичного округа Колумбия. Регулятор обвиняет предпринимателя в том, что он не раскрыл своевременно информацию о крупной покупке акций Twitter перед приобретением социальной сети в 2022 году. Это якобы позволило ему продолжить скупать акции по более низким ценам и недоплатить как минимум $150 млн.