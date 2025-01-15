Маск назвал «сломанной организацией» подавшую на него в суд комиссию

Ранее во вторник Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск в федеральный суд столичного округа Колумбия. Регулятор обвиняет предпринимателя в том, что он не раскрыл своевременно информацию о крупной покупке акций Twitter перед приобретением социальной сети в 2022 году. Это якобы позволило ему продолжить скупать акции по более низким ценам и недоплатить как минимум $150 млн.