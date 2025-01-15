Лихачев: санкции США приведут к сдвижке срока некоторых проектов в Арктике

ХАНОЙ, 15 января. /ТАСС/. Санкции США приведут к сдвижке сроков реализации ряда проектов в Арктике. Об этом заявил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев.
«Последовательно американцы и руководители Евросоюза принимают рестрикции в адрес наших северных проектов, добычных проектов, в адрес логистических компаний, страховых организаций, которые занимаются страхованием грузов. Но в моей оценке происходит адаптация арктических проектов к этим санкциям. Конечно, какие-то параметры в части добычи, а значит, и перевозки экспортных грузов будут достигнуты в чуть более дальние сроки. Ничего в этом нет. Об этом президент говорил, что это, скорее всего, будет такая вынужденная мера чуть-чуть отнести вправо достижение целого ряда параметров», — сказал Лихачев.
«Нам сейчас нужно пересмотреть с учетом всех принятых решений в компании, график роста товарооборота, грузопотока по Северному морскому пути. И исходить из тех реалий, в которых мы работаем. Я хотел бы сказать самые добрые слова о тех частных и государственных компаниях, которые работают в арктических проектах, видно, как они преодолевают эти сложности. Мы в абсолютной зоне доверия с ними находимся и совместно с ними формируем планы грузоперевозок и до 2030-го, и на последующие годы», — добавил он.
Он отметил, что к этому очень четко привязана финансовая модель, а значит, и темпы строительства и ввода атомных ледоколов, судов, технологического обслуживания атомных ледоколов.