Лихачев: санкции США приведут к сдвижке срока некоторых проектов в Арктике

«Нам сейчас нужно пересмотреть с учетом всех принятых решений в компании, график роста товарооборота, грузопотока по Северному морскому пути. И исходить из тех реалий, в которых мы работаем. Я хотел бы сказать самые добрые слова о тех частных и государственных компаниях, которые работают в арктических проектах, видно, как они преодолевают эти сложности. Мы в абсолютной зоне доверия с ними находимся и совместно с ними формируем планы грузоперевозок и до 2030-го, и на последующие годы», — добавил он.