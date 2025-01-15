Каким будет курс рубля 16 января 2025: прогноз эксперта

Рубль начал оказывать сопротивление, в ценах на нефть картина принципиально не изменилась.
В США вышел декабрьский ИПЦ. Потребительские цены в соответствии с прогнозами выросли на 2,9% г/г после ноябрьских 2,7%. Несмотря на ускорение инфляции, индекс доллара пошел вниз, что позволило сырьевым котировкам активно «зазеленеть», нефть Brent вернулась выше $80 за баррель.
Завтра ЕЦБ обнародует протокол последнего заседания по монетарной политике. В Штатах выйдут данные по розничным продажам за декабрь. На российском рынке важных событий или публикаций в четверг не ожидается. В фокусе внимания инвесторов останутся геополитика, динамика валютных и сырьевых котировок, сигналы регуляторов.
Прогноз по индексу Мосбиржи на 16 января — 2800−2900 п.
После слабого начала недели рубль взял себя в руки и перестал снижаться. На Мосбирже юань курсировал у 13,9, официальный курс доллара на завтра снова ниже 103 ₽ Рост в 1,4 раза ежедневных совокупных продаж валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила может оказывать умеренную поддержку российской валюте. Кроме того, данные по инфляции в США за декабрь вышли на уровне ожиданий, что охладило напор глобального доллара — индекс DXY опустился ниже 109 п. Это в свою очередь сняло часть давления с других валют и котировок сырья. Нефть Brent пока устойчиво держится на уровне $80 за баррель. Вскоре российские компании начнут готовиться к налоговому периоду, что временно даст рублю дополнительную опору. Краткосрочно ждем 13,5−14 рублей за юань и 101−103 за доллар.
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