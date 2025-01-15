Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Комиссия по ценным бумагам США подала иск против Маска

Как сообщает Bloomberg, бизнесмен не раскрыл своевременно информацию о покупке акций Twitter перед тем, как приобрести соцсеть.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск в федеральный суд против Илона Маска из-за предполагаемого нарушения законодательства о ценных бумагах. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на суд.

Отмечается, что Маск не раскрыл своевременно информацию о крупной покупке акций Twitter (сейчас X) перед приобретением социальной сети в 2022 году.

Согласно агентству, комиссия подала иск в Федеральный суд столичного округа Колумбия. Другие подробности пока не приводятся.