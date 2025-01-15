Комиссия по ценным бумагам США подала иск против Маска

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск в федеральный суд против Илона Маска из-за предполагаемого нарушения законодательства о ценных бумагах. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на суд.
Отмечается, что Маск не раскрыл своевременно информацию о крупной покупке акций Twitter (сейчас X) перед приобретением социальной сети в 2022 году.
Согласно агентству, комиссия подала иск в Федеральный суд столичного округа Колумбия. Другие подробности пока не приводятся.