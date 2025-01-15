Комиссия по ценным бумагам США подала иск против Маска

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск в федеральный суд против Илона Маска из-за предполагаемого нарушения законодательства о ценных бумагах. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на суд.